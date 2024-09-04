Yandex metrika counter

First VP Mehriban Aliyeva congratulates athlete Lamiya Valiyeva on Paralympic victory - PHOTO

First VP Mehriban Aliyeva congratulates athlete Lamiya Valiyeva on Paralympic victory

First Vice-President Mehriban Aliyeva shared a post congratulating Azerbaijani athlete Lamiya Valiyeva on winning a gold medal at the Paris 2024 Summer Paralympic Games, News.Az reports.

Currently, Azerbaijan is ranked 22nd in the Paris 2024 medal standings with three gold, one silver, and one bronze medal.

Currently, Azerbaijan is ranked 22nd in the Paris 2024 medal standings with three gold, one silver, and one bronze medal.

