First VP Mehriban Aliyeva congratulates Azerbaijani taekwondo fighter on Paralympic bronze

+ ↺ − 16 px

Azerbaijan’s First Vice-President Mehriban Aliyeva shared a post congratulating Azerbaijani taekwondo fighter Sabir Zeynalov on winning a bronze medal at the Paris 2024 Summer Paralympic Games, News.Az reports.

The post reads: “Para taekwondo athlete Sabir Zeynalov won Azerbaijan's first medal at the Paris 2024 Summer Paralympic Games! I sincerely congratulate the bronze medalist and wish all members of our national team strength, vitality, continued success, and victories!”Zeynalov secured the medal with a decisive 12-4 victory over Thailand’s Thanwa Kaenkham in the men’s K44 - 58kg bronze medal contest.Notably, Azerbaijan pins hopes on 18 para-athletes competing in 7 sports disciplines in the Paris Paralympics running until September 8.

News.Az