First VP Mehriban Aliyeva shared photos from her visit to Khojavand region with President Ilham Aliyev (PHOTOS)
On August 29, President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva once again made a visit to the liberated territories.
First Vice President Mehriban Aliyeva shared photos from the Khojavand region on her official Instagram page.