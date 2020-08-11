FM: Azerbaijan’s position on Nagorno-Karabakh conflict remains unchanged
Azerbaijan’s position on the settlement of the Nagorno-Karabakh conflict is clear and remains unchanged, said Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov.
He made the remarks Tuesday during a joint press conference with his Azerbaijani counterpart Mevlut Cavusoglu in Ankara.
The minister emphasized that the Nagorno-Karabakh conflict must be resolved within Azerbaijan’s territorial integrity and sovereignty.