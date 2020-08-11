Yandex metrika counter

FM: Azerbaijan’s position on Nagorno-Karabakh conflict remains unchanged

  • Azerbaijan
  • Share
FM: Azerbaijan’s position on Nagorno-Karabakh conflict remains unchanged

Azerbaijan’s position on the settlement of the Nagorno-Karabakh conflict is clear and remains unchanged, said Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov.

He made the remarks Tuesday during a joint press conference with his Azerbaijani counterpart Mevlut Cavusoglu in Ankara.

The minister emphasized that the Nagorno-Karabakh conflict must be resolved within Azerbaijan’s territorial integrity and sovereignty.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      