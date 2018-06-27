Yandex metrika counter

Foreign Minister Elmar Mammadyarov receives Ambassador of Qatar to Azerbaijan

Foreign Minister Elmar Mammadyarov received Yousef bin Hassan Al-Saai, Ambassador of the State of Qatar to the Republic of Azerbaijan upon the termination of his diplomatic tenure.

Ambassador Yousef bin Hassan Al-Saai thanked for the support provided during his diplomatic activities in Azerbaijan, the Foreign Ministry of Azerbaijan told News.Az.

Minister Elmar Mammadyarov wished Ambassador Yousef bin Hassan Al-Saai every success in his future activities.

