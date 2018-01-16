Yandex metrika counter

Foreign Minister Elmar Mammadyarov to meet with OSCE Minsk Group co-chairs and Foreign Minister of Armenia

Foreign Minister Elmar Mammadyarov is to meet with OSCE Minsk Group co-chairs and Foreign Minister of Armenia.

On January 18, Foreign Minister Elmar Mammadyarov is scheduled to meet with OSCE Minsk Group Co-Chairs Andrew Schofer (USA), Stéphane Visconti (France), Igor Popov (Russian Federation) and Armenian Foreign Minister Eduard Nalbandyan in  Krakow, Poland. Personal Representative of the OSCE Chairperson-in-Office Andrzej Kasprzyk will also attend the meetings.

