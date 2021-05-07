Yandex metrika counter

Former Armenian servicemen accused of treason and espionage

A former serviceman is accused of treason and espionage in Armenia, Prosecutor General Artur Davtyan said on Friday, according to local media.

"He is not a private soldier, but a serviceman," the prosecutor general said.

“One criminal case on the fact of treason has already been completed and sent to the court,” he added.


