Former Armenian servicemen accused of treason and espionage
- 07 May 2021 16:05
- 04 Oct 2025 03:43
- 160960
- Region
- Share https://news.az/news/former-armenian-servicemen-accused-of-treason-and-espionage Copied
A former serviceman is accused of treason and espionage in Armenia, Prosecutor General Artur Davtyan said on Friday, according to local media.
"He is not a private soldier, but a serviceman," the prosecutor general said.
“One criminal case on the fact of treason has already been completed and sent to the court,” he added.