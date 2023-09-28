Former so-called “minister” of Garabagh separatists decides to surrender to Azerbaijan

+ ↺ − 16 px

Former so-called "foreign minister" of the separatist regime in Garabagh David Babayan announced his surrendering to Azerbaijan, News.Az reports.

Babayan has decided to travel from Khankendi to Shusha to surrender to Azerbaijani authorities.

"Dear friends, fellow party members! You all know that I am blacklisted in Azerbaijan and the Azerbaijani side demanded my arrival in Baku for proper investigation. I have made a decision to head to Shusha today,” he said on Facebook.

News.Az