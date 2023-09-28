Yandex metrika counter

Former so-called “minister” of Garabagh separatists decides to surrender to Azerbaijan

  • Azerbaijan
  • Share
Former so-called “minister” of Garabagh separatists decides to surrender to Azerbaijan

Former so-called "foreign minister" of the separatist regime in Garabagh David Babayan announced his surrendering to Azerbaijan, News.Az reports.

Babayan has decided to travel from Khankendi to Shusha to surrender to Azerbaijani authorities.

"Dear friends, fellow party members! You all know that I am blacklisted in Azerbaijan and the Azerbaijani side demanded my arrival in Baku for proper investigation. I have made a decision to head to Shusha today,” he said on Facebook.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      