Georgian foreign minister to visit Azerbaijan
- 26 Apr 2022 06:20
- 22 Jan 2026 03:37
- Politics
Georgia’s Foreign Minister Ilia Darchiashvili will arrive in Azerbaijan on Tuesday for a two-day official visit, News.Az reports citing the Georgian Foreign Ministry.
During the visit, FM Darchiashvili will be received by Azerbaijani President Ilham Aliyev. The Georgian minister is also scheduled to hold meetings with Foreign Minister Jeyhun Bayramov, Prime Minister Ali Asadov and Parliament Speaker Sahiba Gafarova in Baku.
The planned meetings will focus on issues of strategic partnership between Georgia and Azerbaijan.