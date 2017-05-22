Georgian PM receives Azerbaijani defense minister
22 May 2017
Politics
Georgian Prime Minister Giorgi Kvirikashvili has received Azerbaijan’s Defense Minister Zakir Hasanov.
The ministers discussed exchanging military experience, prospects of military cooperation in Georgia-Azerbaijan-Turkey trilateral format, and protection of the region’s strategic transportation infrastructure, APA’s Georgia bureau reported.
News.Az