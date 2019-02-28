Georgian president arrives in Azerbaijan's Gakh district
As part of her official visit to Azerbaijan, President of Georgia Salome Zourabichvili has arrived in Gakh district.
At Zagatala International Airport, the Georgian President was welcomed by Azerbaijani Foreign Ministry’s ambassador on special issues Azar Huseyn, Azerbaijani Ambassador to Georgia Dursun Hasanov, head of Zagatala District Executive Authority Mubariz Ahmadzade, and other officials.
Accompanied by the delegation, the Georgian President then left for Gakh district.
