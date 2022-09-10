German foreign minister arrives in Kyiv
German Foreign Minister Annalena Baerbock arrived in the Ukrainian capital Kyiv on Saturday, News.Az reports citing DPA.
This is Baerbock’s second visit to Kyiv since the beginning of the Russian-Ukrainian war.
According to DPA, the foreign minister’s visit aims to show that “Germany will continue supporting Ukraine for as long as it takes - by shipping weapons, humanitarian and financial aid.”
Baerbock intends to hold negotiations with her Ukrainian counterpart Dmitry Kuleba.