Health Ministry: Anemia, kidney and heart diseases widespread among pregnant women in Azerbaijan
- 19 Apr 2018 10:36
- 29 Jul 2024 15:03
- 130527
- Society
- Share https://news.az/news/health-ministry-anemia-kidney-and-heart-diseases-widespread-among-pregnant-women-in-azerbaijan Copied
Anemia, kidney and heart diseases are widespread among pregnant women in Azerbaijan, Sevinj Mammadova, chairperson of the Health Ministry’s Obstetrical Commissi
According to Mammadova, pregnant women usually hide their diseases from doctors.
“If doctors are aware of diseases of pregnant women, a medical service provided to them will be more qualitative,” she added.
News.Az