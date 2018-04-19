Yandex metrika counter

Health Ministry: Anemia, kidney and heart diseases widespread among pregnant women in Azerbaijan

Anemia, kidney and heart diseases are widespread among pregnant women in Azerbaijan, Sevinj Mammadova, chairperson of the Health Ministry’s Obstetrical Commissi

According to Mammadova, pregnant women usually hide their diseases from doctors.

“If doctors are aware of diseases of pregnant women, a medical service provided to them will be more qualitative,” she added.

