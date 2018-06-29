Yandex metrika counter

Hungarian FM arrives in Azerbaijan

Hungary’s Foreign Minister Péter Szijjártó arrived in Baku June 29 on an official visit, APA reports.

Szijjártó is scheduled take part in a meeting of the Hungarian-Azerbaijani intergovernmental commission in Baku.

The Hungarian foreign minister will also meet with his Azerbaijani counterpart Elmar Mammadyarov and other officials in Baku.

News.Az 

