Hungarian FM arrives in Azerbaijan
- 29 Jun 2018 06:59
- 22 Jan 2026 03:37
- 132059
- Politics
- Share https://news.az/news/hungarian-fm-arrives-in-azerbaijan Copied
Hungary’s Foreign Minister Péter Szijjártó arrived in Baku June 29 on an official visit, APA reports.
Szijjártó is scheduled take part in a meeting of the Hungarian-Azerbaijani intergovernmental commission in Baku.
The Hungarian foreign minister will also meet with his Azerbaijani counterpart Elmar Mammadyarov and other officials in Baku.
News.Az