Hungarian PM Orban praises Azerbaijan’s efforts to foster regional stability

Hungarian Prime Minister Viktor Orban has commended Azerbaijan as ‘a model for regional stability.’

Speaking to journalists in Cernobbio, Orban praised Azerbaijan’s efforts in fostering regional stability, News.Az reports.“Azerbaijan is also an example in terms of creating peace. It knows how to create stability in the region,” the Hungarian premier stated, emphasizing the country's significant contribution to maintaining regional equilibrium.

