India and Qatar target $28bn trade goal in five years
Qatar’s Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani (L) and Indian Prime Minister Narendra Modi (R) preside over the signing of agreements at Hyderabad House in New Delhi, India, on 18 February 2025 [Imtiyaz Khan/Anadolu via Getty Images]
India and Qatar are aiming to double their trade to $28 billion over the next five years and are exploring the possibility of signing a free trade agreement, according to the Indian Foreign Ministry.
The announcement came after talks between Indian Prime Minister Narendra Modi and Qatar’s Emir Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, who is on a two-day visit to New Delhi, News.Az reports citing Reuters.
The two sides also discussed ways to broaden energy ties, a Foreign Ministry official told reporters.