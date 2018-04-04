Yandex metrika counter

Indian FM arrives in Azerbaijan

  • Politics
  • Share
Indian FM arrives in Azerbaijan

India’s Minister of Foreign Affairs, Ms. Sushma Swaraj arrived in Azerbaijan for an official visit on April 4, APA reports.

Sushma Swaraj was welcomed by Indian Ambassador to Azerbaijan Sanjay Rana, employees of the embassy and Azerbaijani delegation.

During the visit, the Indian minister will meet with President Ilham Aliyev, Foreign Minister Elmar Mammadyarov and take part in the Non-Aligned Movement (NAM) ministerial meeting scheduled for April 5-6.

News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      