Iran's defense minister arrives in Armenia

Iranian Defense Minister, Brigadier General Aziz Nasirzadeh on Tuesday arrived in Armenia.

Armenian Defense Minister Suren Papikyan said his Iranian counterpart is visiting the country at his invitation, News.Az reports, citing Armenian media

“At my invitation, the delegation led by Iranian Minister of Defense and Armed Forces Logistics Aziz Nasirzadeh has arrived in the Republic of Armenia on an official visit,” Papikyan said in a statement on social media.


