Iran seeks to transit Russian gas, says envoy
- 1005145
- Region
- Share https://news.az/news/iran-seeks-to-transit-russian-gas-says-envoy Copied
Tehran is keen to collaborate with Moscow on transiting Russian gas through Iranian territory, Iran’s Ambassador to Moscow Kazem Jalali has announced."We are very interested in working with Russia and are prepared to facilitate the transit of Russian gas through Iran," News.Az reports citing Iranian media.
He also noted that Russia was the leading source of foreign investment in Iran for 2023.