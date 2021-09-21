Iran’s deputy foreign minister to visit Azerbaijan
21 Sep 2021 15:51
22 Jan 2026 03:37
Politics
Iranian Deputy Foreign Minister Mohammad Kazem Sajjadpour will visit Baku on September 21, the Iranian Embassy in Baku told News.Az.
As part of his three-day visit, Sajjadpour will take part in a trilateral meeting of research centers of Azerbaijan, Iran and Turkey.
The Iranian deputy minister will also hold talks with some Azerbaijani officials.