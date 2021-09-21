Yandex metrika counter

Iran’s deputy foreign minister to visit Azerbaijan

Iranian Deputy Foreign Minister Mohammad Kazem Sajjadpour will visit Baku on September 21, the Iranian Embassy in Baku told News.Az.

As part of his three-day visit, Sajjadpour will take part in a trilateral meeting of research centers of Azerbaijan, Iran and Turkey.

The Iranian deputy minister will also hold talks with some Azerbaijani officials.


