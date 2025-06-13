Yandex metrika counter

Iraq closes airspace, suspends flights at all airports

Photo: Iraq News Agency

Iraq closed its airspace and suspended air traffic across the country on Friday, state media said, after Israel said it carried out strikes against Iranian nuclear and military sites, News.Az reports citing Iraq News Agency.

"The ministry of transport closes Iraqi airspace and suspends air traffic at all Iraqi airports," the Agency reported.


