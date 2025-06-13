Iraq closes airspace, suspends flights at all airports
Photo: Iraq News Agency
Iraq closed its airspace and suspended air traffic across the country on Friday, state media said, after Israel said it carried out strikes against Iranian nuclear and military sites, News.Az reports citing Iraq News Agency.
"The ministry of transport closes Iraqi airspace and suspends air traffic at all Iraqi airports," the Agency reported.