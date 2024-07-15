Israeli military eliminates Hamas brigade commander
The Israeli military announced that Rafa Salama, the Hamas Khan Younis brigade commander, was killed in an airstrike on Saturday.The strike also targeted Mohammed Deif, the head of the group's armed wing, News.Az reports citing Reuters.
The military said Salama was one of Deif's closest associates and was involved in planning Hamas' Oct. 7 attack.
“His death, "significantly impedes Hamas' military capabilities," the military said.
Hamas has not confirmed Salama's fate.