Yandex metrika counter

Italy’s foreign minister to visit Azerbaijan

  • Politics
  • Share
Italy’s foreign minister to visit Azerbaijan

Italian Foreign Minister Luigi Di Maio will visit Azerbaijan on Saturday, the Foreign Ministry of Azerbaijan told News.Az.

Luigi Di Maio will meet with Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov to discuss prospects for the development of bilateral ties, as well as topical regional issues.

The ministers are scheduled to hold a joint press conference following talks.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      