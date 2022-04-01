Italy’s foreign minister to visit Azerbaijan
- 01 Apr 2022 09:20
- 22 Jan 2026 03:37
- 171955
- Politics
- Share https://news.az/news/italys-foreign-minister-to-visit-azerbaijan Copied
Italian Foreign Minister Luigi Di Maio will visit Azerbaijan on Saturday, the Foreign Ministry of Azerbaijan told News.Az.
Luigi Di Maio will meet with Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov to discuss prospects for the development of bilateral ties, as well as topical regional issues.
The ministers are scheduled to hold a joint press conference following talks.