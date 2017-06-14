Yandex metrika counter

Jojug Marjanli resident awarded “Labor” Order

Jojug Marjanli resident awarded “Labor” Order

Azerbaijani President Ilham Aliyev has signed an order on awarding first-degree “Labor” Order to Ogtay Haziyev, a resident of Jabrayil’s Jojug Marjanli village.
 
According to the order, Haziyev was awarded for demonstrating a strong exemplary bond to his homeland.

