Junior Azerbaijani freestyle wrestlers take five medals in Dagestan

Junior Azerbaijani freestyle wrestlers have grabbed five medals at an international tournament held in Khasavyurt, Dagestan.

Ramik Heybatov (55kg), Sabir Jafarov (65kg) and Jabrayil Hajiyev (71kg) captured silver medals, while Rashid Sadikhhajiyev (80kg) and Sagadulla Aghayev (92kg) scooped bronze medals of the tournament.

