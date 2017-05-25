Kakha Kaladze: Georgia depends on Azerbaijani gas
“Azerbaijan plays an important role in provision of Georgia’s energy security”, First Deputy Prime Minister of Georgia, Energy Minister Kakha Kaladze said on May 25.
The Deputy Prime Minister called Azerbaijan a strategic partner.
“We today depend on Azerbaijani gas. Currently, Georgia purchases gas from only Azerbaijan. This is important for us. As our strategic partner, Azerbaijan makes large amount of investment in Georgia. Our joint projects will soon be completed and we’’ll purchase additional gas from Azerbaijan”, he said.
