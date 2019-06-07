Karabakh conflict not discussed during Pashinyan-Putin meeting – Kremlin
During their meeting in St. Petersburg on June 6 Russian President Vladimir Putin and Armenian Prime Nikol Pashinyan did not discuss the Nagorno-Karabakh conflict, Russian presidential spokesman Dmitry Peskov told reporters, RIA Novosti reported.
“The Karabakh conflict has not been discussed in-detail. Yesterday’s talk was very concentrated on the bilateral relations and different aspects of trade and economic cooperation”, Peskov said.
