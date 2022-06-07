Yandex metrika counter

Kazakh president to pay visit to Azerbaijan

President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev will pay a visit to Azerbaijan this year, Kazakh Ambassador to Azerbaijan Serzhan Abdykarimov said on Tuesday.

He made the announcement while speaking at the Azerbaijan-Kazakhstan business forum in Baku, News.Az reports.

The diplomat stressed that the Kazakh president’s planned visit to Azerbaijan will give a new impetus to developing bilateral cooperation.

Several bilateral documents are expected to be signed during the Kazakh president's visit to Azerbaijan, Ambassador Abdykarimov added. 


