MFA: No information on casualties among Azerbaijani citizens from Beirut blast

No information was received on casualties among Azerbaijani citizens from explosion in Lebanon's capital Beirut, Leyla Abdullayeva, spokesperson for Azerbaijan’s Ministry of Foreign Affairs, said on Wednesday.

The death toll from a heavy explosion in the port of Beirut on Aug. 4 has exceeded 100 people.


