Military truck overturns in Armenia’s Tavush

Eleven soldiers were taken to hospital after a military truck overturned in Armenia's Tavush Province.

This morning, at about 3:30am local time, a military truck carrying soldiers overturned nearby the military unit close to Baghanis village.

All the injured are contract servicemen, and their injuries are not life-threatening, shamshyan.com reported.

