Military truck overturns in Armenia’s Tavush
- 23 Aug 2019 16:22
- 29 Jul 2024 15:03
- Region
Eleven soldiers were taken to hospital after a military truck overturned in Armenia's Tavush Province.
This morning, at about 3:30am local time, a military truck carrying soldiers overturned nearby the military unit close to Baghanis village.
All the injured are contract servicemen, and their injuries are not life-threatening, shamshyan.com reported.
News.Az