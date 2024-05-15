Moscow accuses EU mission in Armenia of conducting provocative activities
Russia’s Deputy Foreign Minister Mikhail Galuzin has accused the EU mission in Armenia of conducting provocative activities against Russia, Azerbaijan and Iran.In an interview with News.ru, Galuzin described the mission as an instrument of EU hybrid warfare, citing its secrecy, unaccountability, and anti-Russian propaganda efforts within Armenian society, News.Az reports.
“The mission is engaged in openly provocative activities, is fully engaged in anti-Russian propaganda, planting false ideas in the Armenian society about the European Union as a "source of security and prosperity" of Armenia,” Galuzin added.