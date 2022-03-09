Yandex metrika counter

Moscow confirms meeting of Russian, Ukrainian FMs planned in Turkiye

Russia’s Foreign Ministry confirmed Wednesday that Foreign Minister Sergey Lavrov is planning to meet with his Ukrainian counterpart Dmytro Kuleba on the sidelines of the Antalya Diplomacy Forum, News.Az reports.

Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova said Kyiv has also confirmed the planned meeting.

Zakharova added that the Turkiye-initiated meeting is due to take place on Thursday. 


honor Patriotic War martyrs

