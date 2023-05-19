Moscow hosts meeting of Azerbaijani, Russian, Armenian foreign ministers
19 May 2023
A trilateral meeting of Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov with his Russian and Armenian counterparts, Sergey Lavrov and Ararat Mirzoyan, kicked off in Moscow, News.Az reports.
The ministers are holding the next round of talks on the draft peace agreement between Azerbaijan and Armenia at the Reception House of the Russian Foreign Ministry.
Earlier, Lavrov held bilateral talks with his Azerbaijani and Armenian counterparts.