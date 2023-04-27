Yandex metrika counter

Moscow says agreement reached on meeting of Azerbaijani, Armenian FMs in Russia

  • Politics
  • Share
Moscow says agreement reached on meeting of Azerbaijani, Armenian FMs in Russia

An agreement has been reached on a meeting between the foreign ministers of Azerbaijan and Armenia in Russia, Maria Zakharova, spokesperson for the Russian Foreign Ministry, said at a briefing on Thursday, News.Az reports.

“The exact date [for the meeting] will be announced later,” Zakharova stated.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      