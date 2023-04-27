Moscow says agreement reached on meeting of Azerbaijani, Armenian FMs in Russia
- 27 Apr 2023 02:51
- 22 Jan 2026 03:37
- Politics
An agreement has been reached on a meeting between the foreign ministers of Azerbaijan and Armenia in Russia, Maria Zakharova, spokesperson for the Russian Foreign Ministry, said at a briefing on Thursday, News.Az reports.
“The exact date [for the meeting] will be announced later,” Zakharova stated.