Moscow says Russia's Lavrov, USA's Tillerson to meet soon
Moscow says that Russia's Lavrov, USA's Tillerson will meet soon.
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov will meet U.S. Secretary of State Rex Tillerson soon to try to pave the way for a summit between President Vladimir Putin and his U.S counterpart Donald Trump, Russia's Foreign Ministry said on Thursday, according to Reuters.
"The (Lavrov-Tillerson) meeting will allow us ... to look for common ground and solutions to major global problems," Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova told a news conference.
