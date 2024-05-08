Moscow welcomes upcoming Baku-Yerevan talks in Almaty

+ ↺ − 16 px

Moscow welcomes an upcoming meeting between Azerbaijani and Armenian foreign ministers, scheduled for May 10 in Almaty, Kazakhstan, the Russian Foreign Ministry spokesperson, Maria Zakharova, said at a briefing on Wednesday, News.Az reports.

Zakharova affirmed Russia’s readiness to continue rendering assistance in promoting the normalization of Azerbaijan-Armenia relations.She reminded that Russian President Vladimir Putin and Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan will meet on May 8. The issues of ensuring peace, stability and security in the South Caucasus will be discussed.Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov are scheduled to hold talks with his Armenian counterpart Ararat Mirzoyan in Almaty on May 10. The idea of holding negotiations between the two countries in Kazakhstan was proposed by Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev during the recent visits to Azerbaijan and Armenia.

News.Az