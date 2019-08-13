National Anti-Human Trafficking Coordinator appointed
A national coordinator has been appointed on the Combat against Human trafficking, APA reports.
Minister of Internal Affairs of Azerbaijan, colonel-general Vilayat Eyvazov signed relevant order on the issue. According to the order, First Deputy Minister of Internal Affairs of the Republic of Azerbaijan, police major-general Seyfulla Azimov has been appointed as the Anti-Trafficking Coordinator.
Note that V. Eyvazov was responsible for this issue until being appointed as the Minister of Internal Affairs.
Press-service of the Azerbaijani Ministry of Internal Affairs approved the fact.
