National Anti-Human Trafficking Coordinator appointed

A national coordinator has been appointed on the Combat against Human trafficking, APA reports.

Minister of Internal Affairs of Azerbaijan, colonel-general Vilayat Eyvazov signed relevant order on the issue. According to the order, First Deputy Minister of Internal Affairs of the Republic of Azerbaijan, police major-general Seyfulla Azimov has been appointed as the Anti-Trafficking Coordinator.

Note that V. Eyvazov was responsible for this issue until being appointed as the Minister of Internal Affairs.

Press-service of the Azerbaijani Ministry of Internal Affairs approved the fact.

