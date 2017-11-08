Yandex metrika counter

Netanyahu, Nalbandyan discuss Nagorno-Karabakh settlement

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Armenian Foreign Minister Edward Nalbandyan discussed the Nagorno-Karabakh settlement.

According to the Armenian media, during the meeting the Armenian Foreign Minister spoke about the efforts of the OSCE Minsk Group co-chairs aimed at an exclusively peaceful settlement of the Nagorno-Karabakh conflict.

Armenian Foreign Minister Edward Nalbandian paid an official visit to Tel Aviv on November 6-7 at the invitation of Israeli Prime Minister and Foreign Minister Benjamin Netanyahu.

