Netanyahu, Nalbandyan discuss Nagorno-Karabakh settlement
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Armenian Foreign Minister Edward Nalbandyan discussed the Nagorno-Karabakh settlement.
According to the Armenian media, during the meeting the Armenian Foreign Minister spoke about the efforts of the OSCE Minsk Group co-chairs aimed at an exclusively peaceful settlement of the Nagorno-Karabakh conflict.
Armenian Foreign Minister Edward Nalbandian paid an official visit to Tel Aviv on November 6-7 at the invitation of Israeli Prime Minister and Foreign Minister Benjamin Netanyahu.
News.Az