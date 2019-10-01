Yandex metrika counter

New park inaugurated at intersection of 28 May, Dilara Aliyeva and Fikrat Amirov streets in Baku

A new park has been inaugurated at the intersection of the 28 May, Dilara Aliyeva and Fikrat Amirov streets in Nasimi district, Baku.

President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev and first lady Mehriban Aliyeva viewed conditions created in the park.

