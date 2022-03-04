Yandex metrika counter

Next plenary meeting of Azerbaijani parliament kicks off

Azerbaijan’s Milli Majlis (parliament) on Friday convened the next plenary meeting of its spring session.

Speaker Sahiba Gafarova declared the meeting open after Azerbaijan’s national anthem was sounded, a News.Az correspondent reports from the parliament.

The meeting’s agenda includes 11 issues.


