Next plenary meeting of Azerbaijani parliament kicks off
- 04 Mar 2022 07:14
- 10 Jul 2024 17:45
- 171155
- Politics
- Share https://news.az/news/next-plenary-meeting-of-azerbaijani-parliament-kicks-off-1 Copied
Azerbaijan’s Milli Majlis (parliament) on Friday convened the next plenary meeting of its spring session.
Speaker Sahiba Gafarova declared the meeting open after Azerbaijan’s national anthem was sounded, a News.Az correspondent reports from the parliament.
The meeting’s agenda includes 11 issues.