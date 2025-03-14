Yandex metrika counter

North Macedonia’s president concludes visit to Azerbaijan

  • Politics
  • Share
North Macedonia’s president concludes visit to Azerbaijan
Photo: AZERTAC

North Macedonia’s President Gordana Siljanovska-Davkova has concluded her official visit to Azerbaijan, News.Az reports, citing local media.

At Heydar Aliyev International Airport, the President of North Macedonia was seen off by Azerbaijan’s Deputy Foreign Minister Fariz Rzayev and other officials.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      