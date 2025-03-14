North Macedonia’s president concludes visit to Azerbaijan
- 14 Mar 2025 15:08
- 14 Mar 2025 15:11
- 1020153
- Politics
- Share https://news.az/news/north-macedonias-president-concludes-visit-to-azerbaijan Copied
Photo: AZERTAC
North Macedonia’s President Gordana Siljanovska-Davkova has concluded her official visit to Azerbaijan, News.Az reports, citing local media.
At Heydar Aliyev International Airport, the President of North Macedonia was seen off by Azerbaijan’s Deputy Foreign Minister Fariz Rzayev and other officials.