Number of people of Azerbaijani origin killed in Hamas attacks on Israel climbs to 8
The number of people of Azerbaijani origin killed after Hamas attacks on Israel has reached 8, Aykhan Hajizada, spokesperson for Azerbaijan’s Foreign Ministry, announced on Tuesday, News.Az reports.
Below is the list of those eight people killed in Israel:
Shamil Abbasov (citizen of Israel)
Emin Akhundov (dual citizen)
Ilkin Nazarov (dual citizen)
Lior Azizov (citizen of Israel)
Roman Gandel (citizen of Israel)
Eden Abdullayev (citizen of Israel)
Emil Samuelov (citizen of Israel).
Jiar Davidov (citizen of Israel)