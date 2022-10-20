Oil prices mixed amid uncertain demand

+ ↺ − 16 px

Oil prices were mixed on Thursday as investors balanced caution over tightening supply against concerns that a global slowdown could curb demand, News.Az reports citing Reuters.

Brent crude futures for December settlement fell 14 cents, or 0.15%, to $92.27 a barrel at 0305 GMT. U.S. West Texas Intermediate crude for November delivery (WTI) , which expires on Thursday, rose 53 cents, or 0.6%, to $86.08 per barrel. The WTI contract for December delivery was last up 0.3% at $84.78 a barrel.

