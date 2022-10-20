Yandex metrika counter

Oil prices mixed amid uncertain demand

Oil prices mixed amid uncertain demand

Oil prices were mixed on Thursday as investors balanced caution over tightening supply against concerns that a global slowdown could curb demand, News.Az reports citing Reuters.

Brent crude futures for December settlement fell 14 cents, or 0.15%, to $92.27 a barrel at 0305 GMT. U.S. West Texas Intermediate crude for November delivery (WTI) , which expires on Thursday, rose 53 cents, or 0.6%, to $86.08 per barrel. The WTI contract for December delivery was last up 0.3% at $84.78 a barrel.


