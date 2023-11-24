OPEC+ meeting to be held online on November 30
- 24 Nov 2023 08:24
- 10 Jul 2024 17:44
- 190854
- Economics
- Share https://news.az/news/opec-meeting-to-be-held-online-on-november-30 Copied
The meeting of the OPEC+ Joint Ministerial Monitoring Committee and the OPEC+ ministers meeting will be held online on November 30, News.Az reports citing TASS.
The OPEC+ meeting was initially planned to be held in person on November 26 in Vienna. OPEC informed later about its postponement.
TASS sources in delegations assumed earlier that the postponed OPEC+ meeting could be held online.