OPEC+ meeting to be held online on November 30

The meeting of the OPEC+ Joint Ministerial Monitoring Committee and the OPEC+ ministers meeting will be held online on November 30, News.Az reports citing TASS.

The OPEC+ meeting was initially planned to be held in person on November 26 in Vienna. OPEC informed later about its postponement.

TASS sources in delegations assumed earlier that the postponed OPEC+ meeting could be held online.


