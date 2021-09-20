OSCE PA Special Representative on S. Caucasus to visit Azerbaijan
20 Sep 2021
OSCE PA Special Representative on South Caucasus Kari Henriksen (Norway) is planning to visit Azerbaijan and Armenia, News.Az reports citing the OSCE Parliamentary Assembly.
Henriksen will discuss related domestic issues and wider regional matters during her visits to Azerbaijan and Armenia.
OSCE PA President Margareta Cederfelt (Sweden) appointed Kari Henriksen as Special Representative on South Caucasus in August 2021.