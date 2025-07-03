Pakistan's prime minister arrives in Azerbaijan
Pakistan's Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif arrived in Azerbaijan on July 3 to attend the 17th Summit of the Economic Cooperation Organization (ECO).
A guard of honor was lined up at Fuzuli International Airport in honor of the Prime Minister of Pakistan, News.Az reports, citing local media.
Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif was welcomed by Adil Karimli, Azerbaijan’s Minister of Culture, and other officials.