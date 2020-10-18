Pakistani PM reiterates support for Azerbaijan on Nagorno-Karabakh conflict

+ ↺ − 16 px

Prime Minister of Pakistan Imran Khan reitreated support for Azerbaijan in its just cause to restore its territorial integrity.

"I extend warmest felicitations to President of Azerbaijan Ilham Aliyev and fraternal people of Azerbaijan on their Independence Day. We pay tribute to Azerbaijani forces valiantly defending their territorial integrity. Pakistan stands with Azerbaijan in its quest to resolve Nagorno-Karabakh issue as per United Nations Security resolutions," PM Khan tweeted Sunday.

News.Az