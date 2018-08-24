President Aliyev attends opening of sports park in Baku
President Aliyev has attended the opening of sports and amusement park in Khatai district of Baku.
President of Azerbaijan Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva have attended the inauguration of a sports and amusement park, which covers Yusif Safarov, Aladdin Gurbanov and Sergey Senyushkin streets in Khatai district of Baku.
