President allocates funding for renovation of Alat-Astara-state border with Iran-Bilasuvar road

Azerbaijani President Ilham Aliyev has signed an Order regarding measures to renovate Alat-Astara-state border with Iran (81 km)-Bilasuvar road
Under the presidential Order, the Azerbaijan Highway State Agency is allocated 3 million manats for the renovation of the road.
