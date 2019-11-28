President Ilham Aliyev allocates AZN 11.1m for construction of road in Shamakhi
Azerbaijani President Ilham Aliyev has signed an Order regarding measures to construct Baku-Shamakhi-Yevlakh (115 km)-Gonagkand-Hamyali-Ikinji Chayli-Ikinji Jabani-Jabani highway in Shamakhi district.
Under the presidential Order, the Azerbaijan Highway State Agency is allocated 11.1 million manats for the construction of the road connecting five residential areas with a total population of 4,000 people.
